"Медиазона": каждая 15-я жертва коронавируса в России – медицинский сотрудник

В России от COVID-19 умерло в 16 раз больше медработников, чем в странах, где эпидемия достигла аналогичных масштабов.

Об этом пишет «Медиазона», опираясь на данные «Списка памяти» – сайта с именами врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских сотрудников, умерших от коронавируса. По состоянию на 18 мая в список входили 222 погибших. Издание исключило из него шестерых врачей-иностранцев, семерых не работавших во время пандемии медиков, а также шестерых скончавшихся в этот период по причинам, не связанным с COVID-19.

В РФ, согласно последним официальным данным, от коронавируса погибли 2867 человек. Исходя из этого, можно утверждать, что доля медиков от всего числа умерших составляет около 7%. Издание обращает внимание на то, что это соотношение приблизительно в 13 раз выше, чем, к примеру, в Великобритании (0,53%), примерно в 10 – чем в Италии (0,65%), в 27 – чем в Испании (0,27%) и в 14 – чем в США (0,48%). Ближе всего к России оказался Иран, однако и там число умерших от коронавируса медиков ниже не менее чем в четыре раза.

Самая серьезная ситуация сложилась в Дагестане, где скончались 34 человека из «Списка памяти». «Нам удалось поименно подтвердить 27 погибших. Вечером 16 мая республиканский министр здравоохранения рассказал, что от COVID-19 и пневмонии в регионе скончались более 40 врачей, поэтому мы сочли официально подтвержденным весь "Список памяти" по Дагестану, и прибавили к нему шесть человек, чьи данные нам неизвестны», – говорится в материале.

Авторы предполагают, что причина такой печальной статистики либо в том, что власти искажают реальные данные по смертности от COVID-19, либо в том, что наблюдается острая нехватка индивидуальных средств защиты: по информации издания, с ней столкнулись около 80% врачей в России, при том что чиновники проблему не признают.