Из 21 священника РПЦ для работы с COVID-пациентами на службе остались 12

Священнослужители Москвы жалуются, что, несмотря на соблюдение всех мер защиты, их не впускают в больницы для того, чтобы причащать и исповедовать тех из пациентов, у кого есть негативный прогноз развития заболевания.

В РПЦ отрядили 21 священнослужителя, которые могли бы проводить религиозные встречи с гражданами в условиях стационара. Все они прошли обучение по практике использования костюма химзащиты, как надевать его поверх рясы и как пользоваться другими средствами индивидуальной защиты. Известно, что из 21 в строю остались только 12. Кто-то заразился коронавирусом, кто-то оставил службу по иным причинам.

Пресс-секретарь Синодального отдела РПЦ по благотворительности Василий Рулинский отмечает в комментарии «Новыми известиям», что в некоторых случаях родственники не вызывают скорую медицинскую помощь, пока в дом не придет священник, чтобы больной исповедовался перед ним. Заведующие отделений строго запрещают присутствие посторонних людей в ковид-зонах.

Также представитель РПЦ пожаловался на то, что отпевание тоже приходится проводить с нарушением православных традиций: при закрытом гробе.

«Сейчас на Западе капелланы спокойно трудятся вместе с врачами, конечно, все в защите. Духовное состояние пациента — это очень важно, и там это все понимают. И там случаев заражения не меньше, чем у нас. В других регионах, хоть как-то разрешают, в Москве — вообще никак», — говорит Рулинский.