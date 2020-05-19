15 тысяч заплатит организатор антикоронавирусной вечеринки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершен суд над бывшим арт-директором кинотеатров «Салют» и «Колизей» Станиславом Словиковским. Его признали виновным в нарушении КоАП по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Об этом пишет «Новая газета».

Напомним, креатор провел в региональной столице 17 апреля во время режима самоизоляции «антикоронавирусную» вечеринку. В мероприятии приняли участие 30 человек.

В виде наказания Словиковскому назначили половину от максимальной суммы штрафа – 15 тысяч рублей.

Нарушитель признал свою вину и обратился к согражданам с просьбой не принимать участия в массовых мероприятиях.