В Москве увеличат интервал между тестами на антитела из-за появления очередей

Пресс-служба депздарва столицы прокомментировала видео очередей, образовавшихся в результате проведения тестирования на антитела к коронавирусу.

По их словам, подобное наблюдалось лишь в двух из 30 медицинских учреждений и это связано с тем, что люди начали приходить не по записи. «Количество пришедших людей превысило число предварительно записавшихся на это время», — пояснили в ведомстве «Интерфаксу».

В результате проверки департамента здравоохранения было принято решение в дальнейшем увеличить промежутки между тестированиями. При этом в ведомстве заверили, что в руководстве первого филиала городской поликлиники №64 и поликлиники №175 оперативно приняли все необходимые меры, способствовавшие предотвращению массового скопления людей в дальнейшем.

В департаменте также призвали москвичей не приходить заранее и не опаздывать на проверку на антитела.

Напомним, что ранее очереди образовались у региональных отделений Пенсионного фонда в различных российских городах, куда люди пришли за оформлением обещанных президентом выплат на детей от 3 до 16 лет. В разговоре с нами вирусолог РАН Феликс Ершов пояснил, что наибольшая опасность из-за столпотворения людей, не соблюдающих социальную дистанцию, возникает именно в столице, где только за прошедшие сутки от коронавируса скончались 77 человек.