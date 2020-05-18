Судимому за убийство дали условный срок за призывы сжигать росгвардейцев

На Камчатке ранее судимого гражданина приговорили к двум годам условно за оставленный комментарий в интернете. Мужчина со своей страницы в соцсети высказывал неприязнь в отношении сотрудников Росгвардии и призывал сжигать их, передает «Камчатка-Информ» со ссылкой на УФСБ региона.

Разбирательство в отношении него велось по статье 280 ч.2 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Городской суд приговорил его сначала к двум годам условно с тремя годами испытательного срока, но при апелляции испытательный срок был снижен до двух лет.

УФСБ отмечает, что мужчина уже был ранее судим по тяжким статьям: умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, убийство, сексуальное насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего и кража, совершенная группой лиц.