Паспортные данные нарушителей самоизоляции попали в сеть

Уникальный идентификатор начислений (УИН) штрафа за самоизоляцию в Москве стал источником для распространения личных данных жителей столицы, в отношении которых были составлены протоколы о нарушении карантинных мер. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-канал «Нора Ежика».

Выяснилось, что, если ввести номер УИН на сайте для оплаты штрафов, то становится доступным данные документа, удостоверяющего личность. В компании «СерчИнформ» отметили, что вручную собрать все данные пользователей УИН почти невозможно, но злоумышленники могут сделать это в автоматизированном режиме.

Чтобы обезопасить нарушителей от кражи их личных данных властям следовало бы обезопасить эту систему от утечек данных с помощью блокировки возможности многократного введения УИН. Все данные должны публиковаться при этом в частично обезличенном формате.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что пострадавшие от этой утечки граждане потенциально могут обратиться в Роскомнадзор с жалобой, но максимальный штраф составит 75 тысяч рублей и пойдет в счет бюджета, а не в счет пострадавшего.