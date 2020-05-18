"Нужны деревья – идите в лес": фейк-аккаунт чиновницы поддержал вырубку каштанов

Чиновница из администрации Смоленска Ольга Францкевич призналась порталу «7х7», что пользуется фейковым аккаунтом (Мария Ковальская) в соцсети «ВКонтакте», чтобы поддерживать вырубку каштанов на улицах города.

По её словам, этот аккаунт она использует уже давно, чтобы её высказывания не ассоциировали с позицией администрации города: «Я не хотела, чтобы со мной беседовали как с работником администрации и воспринимали мою позицию тем или иным образом, потому что я из администрации», — поясняет она.

В данном случае она решила поддержать с него вырубку 162 деревьев (преимущественно каштанов) на улице Николаева. Чиновница утверждает, что деревья больные, хотя местные активисты с ней не согласны. Они в том числе ссылаются на официальный акт обследования МБУ «Зеленстрой» от 9 января 2020 года, в котором говрится, что каштаны находятся в нормальном состоянии.

«Ведь откровенно хамить, оскорблять людей было проще с анонимной страницы. Да там и аргументировать не было необходимости. Фраза "Нужны деревья — идите в лес и фотографируйте" красноречиво отображает позицию администрации. У губернатора: "С чем-то не согласны — идите пишите в прокуратуру!" Это яблоки одного дерева!», — приводит издание слова местного активиста Дмитрия Мегеря.

Реконструкция улиц, в рамках которой предполагается вырубка зеленых насаждений, проходит по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На неё выделены 0,5 миллиарда рублей.