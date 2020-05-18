Москва сэкономит на бордюрах, Китай обиделся на Австралию. Новости к утру 18 мая

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил о постановке на паузу большей части программ по благоустройству в столице. Приостановлены не только действующие проекты, но и законсервированы в ожидании конкурсные процедуры, пишет газета «Ведомости».

Пертурбации в бюджете на благоустройство связаны с изменением экономической политики на фоне пандемии и принимаемых карантинных мер. Вечером 17 мая стало известно о рекордном количестве смертей от коронавируса в столичных стационарах — 77 человек за сутки. Всего с начала пандемии в Москве, по официальным данным, от ковида умерли 1 580 человек, информирует «Интерфакс».

Тем временем 120 стран выступили за предложение Австралии провести расследование причин распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета The Guardian. Во вторник во Всемирной ассамблее здравоохранения пройдет голосование. В Китае уже обиделись на инициативу Астралии и повысили на 80% пошлину на ячмень для нее.

У ЦИКа в скором времени появятся полномочия для проведения досрочного голосования вне избирательных участков. Ранее это было доступно только в труднодоступных местах на удаленных территориях за 20 дней до общего дня голосования, пишет «Коммерсантъ». Распространение этой нормы на потенциально любую территорию страны в Госдуме объяснили «защитой здоровья избирателей» и «максимальным удобством голосования».