Мэрия обвинила оштрафованных москвичей в утечке их же персональных данных

Руководитель главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что вины чиновников в утечке персональных данным жителей столицы, оштрафованных за нарушение карантина, нет.

По его словам, причиной появление в интернете информации о нарушителях являются их же действия. Данчиков уверен, что это произошло из-за того, что граждане сами выкладывают в Сеть скриншоты с номерами УИН, по которым можно получить доступ к их данным, передают РИА Новости.

«Номер УИН указан в постановлении о назначении административного наказания, оно направляется заказным письмом через "Почту России" и адресовано конкретному лицу, — объясняет чиновник. — Выкладывание в сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, личное дело каждого, что не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных».

Другие возможные причины утечки он исключил, отметив, что подобрать УИН также почти невозможно.

Ранее газета «КоммерсантЪ» заявила об утечке в Сеть персональных данных. В компании «СерчИнформ» пояснили, что вручную собрать все УИН пользователей почти невозможно.