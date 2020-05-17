В Тюменской области заявили о начале снятия карантина с понедельника

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе, начиная с понедельника, 18 мая, будет реализован первый этап снятия противокарантинных мер.

«Я предлагаю сделать первый очень аккуратный шаг и перейти к первому этапу снятия ограничений и посмотреть, как это отразиться на санитарно-эпидемиологической обстановке в нашем регионе», — приводит его слова РИА Новости.

Скриншот с сайта "стопкоронавирус.рф"

Такое решение губернатор объяснил достижением нужных показателей эпидемиологической ситуации.

Как пояснил Моор, с понедельника в субъекте Федерации смогут открываться «все без исключения» компании из сферы услуг и непродовольственные магазины.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что подобное решение сегодня принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В Московской области с 18 мая также начнется снятие карантина.