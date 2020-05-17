В Бельгии врачи публично пристыдили премьера, приехавшую к ним в больницу

Медицинский персонал больницы «Сен-Пьер» в Бельгии выстроились в две колонны вдоль дороги, по которой туда приехала премьер-министру Софи Вильмес, поворачиваясь к ней спиной по мере приближения её авто. Таким образом они хотели выразить свое недовольство действиями правительства королевства по поддержке здравоохранения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF. В результате глава правительства обещала найти средства.

По данным агентства, в акции приняли участие 120 врачей и медсестёр. «Персонал больницы "Сен-Пьер", так же как и врачи по всей стране, с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость», — приводит издание слова члена профсоюза врачей Дирка Ван Овертвельдта, который также подчеркивает, что медики и до этого работали сверхурочно, а приказной порядок меры «вызывает [у них] острое отторжение». Также он пожаловался на отсутствие материального поощрения врачей.

После этого, как отмечается, премьер-министр в течение 40 минут общалась с медиками, обещая им поддержку, а также заявляя о необходимости реструктуризации системы здравоохранения и выделения в эту сферу дополнительных средств.