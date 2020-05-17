Открытые на 2 дня ТЦ "Мега" снова закрыли в Ленобласти из-за их размеров

В Ленинградской области по требованию Роспотребнадзора были закрыты два торговых центра «Мега». Их открыли двумя днями ранее — оказалось, что там невозможно соблюдать меры социального дистанцирования.

Речь идет о ТЦ «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко», размеры которых превысили максимально допустимую новыми правилами ведомства площадь в 25 тысяч квадратных метров.

Губернатор региона Александр Дрозденко пояснил, что их закрытие продлится ещё не менее двух недель — до стабилизации эпидемиологической ситуации в Ленобласти, передает РБК.

Решение о закрытии может быть связано ещё и с эвакуациями, при проведении которых, как пишет «Фонтанка», не соблюдались меры социального дистанцирования. Эвакуации были вызваны анонимными сообщениями о минировании.