Коронавирусом за сутки заразились почти 10 тысяч россиян, лишь треть – в Москве

По данным оперативного штаба при правительстве, за последние сутки в России коронавирус обнаружили у 9 709 человек.

Из них только треть (3 855) приходится на Москву. В Подмосковье коронавирусом заболели 907 человек, в Санк-Петербурге — 451 житель, а в Нижегородской области — 281.

Количество погибших от болезни за сутки увеличилось на 94 человека. При этом большинство из них умерли в столице — 71 человек.

Выздоровели, по данным оперштаба на 17 мая, 1458 россиян.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по словам министра здравоохранения Дагестана, в Республике от «внебольничной пневмонии» умерли почти в 25 больше людей, чем от коронавируса. При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион готов начать снимать ограничения уже с понедельника.