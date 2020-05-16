Адвокат Данила Беглеца сообщил о давлении и угрозах со стороны администрации ИК

Данила Беглеца, приговоренного к двум годам, вынуждают подписать документ о получении кассационного определения.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Станислава Рыбчинского. В противном случае администрация ИК грозит написать негативную характеристику, что подрывает шансы на смягчение наказания.

В конце марта суд изменил наказание Беглецу с содержания в колонии общего режима на колонию-поселение. Таким образом, ему оставалось отбыть 14 месяцев наказания из двух лет, назначенных судом. Вскоре после этого защита подала ходатайство о замене оставшегося срока заключения штрафом либо исправительными работами. Заседание состоялось 16 апреля в Шарьинском районном суде Костромской области, по месту отбывания наказания осужденным. Принятие решения было отложено до 13 мая, а затем – до 18-го.

В ИК-2 по Костромской области, где все это время содержался Беглец, ожидали документ о его этапировании на поселение в Орловскую область. После заседания 13 мая, по словам Рыбчинского, Беглеца вызвали в администрацию колонии и попросили расписаться в получении кассационного определения. Адвокат рассказал, что фигуранта «московского дела» вынуждают подписать документ, угрожая негативной характеристикой, которая фактически лишит его шансов на УДО. В случае, если Беглец подтвердит получение кассационного определения, его переведут в колонию-поселение, и тогда рассмотрение о смягчении перенесут на неопределенный срок.

«То, что сейчас происходит, является нарушением права на судебную защиту и необоснованным затягиванием при получении процессуальных документов, что можно рассматривать как способ повлиять на условно-досрочное освобождение Беглеца», – заявил Рыбчинский.

В сентябре прошлого года предпринимателя из Мытищ и отца двоих детей Данила Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы за то, что на несогласованной акции протеста 27 июля он «схватил представителя власти за запястье левой руки, причинив острую боль». Беглец признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, без исследования доказательств. В дальнейшем он пояснил, что потянул силовика за запястье для привлечения внимания, чтобы передать одному из протестующих наушники, которые тот выронил во время задержания.