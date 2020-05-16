Полиция начала проверку по видео с ночными нелегальными автогонками в ТиНАО

Сотрудники МВД проводят проверку после появления в Сети видео, где запечатлены несанкционированные гонки в Москве.

В настоящее время устанавливаются водители, которые участвовали в заезде, передает «РИА Новости». В случае доказательства их вины они будут привлечены к ответственности.

По предварительной информации, гонки прошли в ночь на 16 мая в районе Коммунарки. Предположительно, стритрейсеры собрались на Киевском шоссе за аэропортом Внуково. В Сети появилось видео, на котором показано, что скопилась большая толпа людей. На кадрах также видно, что из-за большого количества машин автобусы не могли проехать по маршруту.

Напомним, режим самоизоляции продлен в Москве и Московской области до 31 мая. При этом разрешена работа строек и промышленных предприятий. С 12 мая в столице ввели обязательный масочно-перчаточный режим.