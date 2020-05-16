Названы имена россиян, разместивших фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

СК возбудил дела на четырех россиян из-за публикации фотографий нацистов во время онлайн-акции «Бессмертный полк».

Как сообщается на сайте ведомства, у Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска прошли обыски, их задержали и отвезли на допросы. Следствие указывает на то, что все четверо «состояли в одних сообществах в социальных сетях». Отмечается, что Круглов в 2017 году был осужден за экстремизм, а в 2018-м – за кражу.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что злоумышленники высыслали для размещения на сайте акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии офицеров вермахта, Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Организаторы движения пообещали передать следователям IP-адреса этих пользователей. Следственный комитет завел уголовные дела по части 1 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Следователи также установили других подозреваемых. Сообщается, что среди них есть граждане Украины, Эстонии и других государств.