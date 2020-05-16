Чичваркин рассказал, что лечился от COVID-19 "витаминчиками" и пенициллином

Сооснователь и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин сообщил, что переболел коронавирусом в легкой форме.

Бизнесмен опубликовал в Instagram положительные результаты своего теста на COVID-19 и описал, как протекала болезнь, передает РБК. Он рассказал, что испытывал слабость, сонливость, также у него была небольшая температура. «Потом пропало обоняние, через десять дней начало возвращаться», – написал Чичваркин.

Он добавил, что, по его мнению, переболел коронавирусом в легкой форме полтора месяца назад. При этом он отметил, что его дети не заразились. По словам Чичваркина, он лечился «витаминчиками и старым добрым пенициллином».