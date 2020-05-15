В Росгвардии заявили, что у новобранцев потребуют справки об отсутствии COVID-19

Призывникам в Росгвардию необходимо иметь документ, подтверждающий отрицательные результаты анализа на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам заседания оперштаба по профилактике распространения COVID-19 в войсках Росгвардии, прошедшего в Москве под руководством замдиректора ведомства Алексея Кузьменкова, передает ТАСС.

«Генерал-лейтенант Алексей Кузьменков подчеркнул, что необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию», – указывается в сообщении.

В ведомстве также считают целесообразным организовать перевозку призывников от вокзалов и аэропортов до воинских частей служебным автотранспортом, осуществляя при этом «постоянный контроль за состоянием здоровья лиц нового пополнения, в том числе за обеспечением их средствами индивидуальной защиты».