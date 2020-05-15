В кабмине назвали одной из возможных дат начала сдачи ЕГЭ 19 июня

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России может стартовать уже 19 июня, рассказали в правительстве.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабмине, на эту дату позволяют рассчитывать данные мониторинга эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее сообщалось о возможном переносе экзаменов на июль-август. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в июне ЕГЭ точно не состоится.

Накануне, 14 мая, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что начало учебного года зависит от того, когда стартует ЕГЭ. Министр отметил, что сроки начала экзаменов сейчас обсуждаются, решение будет принято и озвучено в ближайшее время. Фальков подчеркнул, что вся система российского образования, начиная с первых классов и заканчивая вузами, настроена на то, чтобы учебный год начался традиционно, 1 сентября.