Треть москвичей боятся теста на антитела или не понимют, зачем он нужен

Опрос Superjob показал, что тестирование на наличие у них тел на коронавирус не выразили желания проходить почти половина москвичей, передают «Ведомости».

Среди опрошенных лишь 49% заявили, что готовы сдать соответствующие анализы.

Каждый третий (34% респондентов) при этом заявил, что вовсе не намерен делать этого, так как это может привести к его заражению от врачей, принимающих образцы. Часть опрошенных также вовсе не понимают, зачем им нужно делать анализ на антитела, либо считают, что тест-системы работают некорректно.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге на сайте мэрии, что 15 мая в столице будет организовано бесплатное массовое тестирование на наличие антител к коронавирусу. По его словам, в течение недели образцы планируется собрать у 70 тысяч жителей города.