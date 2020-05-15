RT не штрафуют за нарушение закона об НКО, ссылаясь на истекший срок давности

АНО «ТВ Новости», управляющая телеканалом и сайтом Russia Today, с 2010 года не публикует отчет о своей деятельности.

Это следует из ответа Министерства юстиции, полученного юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, пишет Znak.com.

В Минюсте сообщили, что АНО «ТВ Новости» ежегодно представляют отчет о своей деятельности, персональном составе руководителей, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вместе с тем указывается на нарушение пункта 3.2 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях», поскольку эти сведения не публикуются в интернете.

За нарушение предусмотрена ответственность по статье 19.7 КоАП РФ, которая предполагает наказание в виде предупреждения либо административного штрафа для граждан от 100 до 300 рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 рублей, для юридических – от трех до пяти тысяч.

В письме Минюста говорится, что привлекать RT и его руководителя Маргариту Симоньян к ответственности не будут в связи с тем, что истек срок давности нарушения.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального опубликовал расследование под названием «Паразиты», в котором утверждается, что главный редактор RT Маргарита Симоньян и ее супруг, телеведущий Тигран Кеосаян за три года заработали порядка 720 миллионов рублей.