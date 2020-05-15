Производители перчаток призвали отказаться от их обязательного ношения

Глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов заявил, что в стране вскоре может возникнуть нехватка латексных и нитриловых перчаток из-за чего их лишатся медики и производства.

Он пояснил, что об этом также уже сообщили правительству страны, призвав изменить правила перчаточного режима, введенного в ряде регионов. «Если уж обязательно нужен перчаточный режим, то можно предложить ходить в трикотажных перчатках, кожаных, но оставить в покое эту группу изделий, иначе без них рискуют остаться работники пищевой, химической промышленности, а также медики», — приводит его слова «Интерфакс».

Котов пояснил, что более 60% латексных перчаток делают в Малайзии, где сейчас «распустили» фабрики. По оценкам ассоциации, через несколько недель в России их перестанет хватать.