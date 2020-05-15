Пархоменко призвал бизнесменов из списка Forbes забрать контракт "Крокуса"

Журналист «Эха Москвы» Сергей Пархоменко прокомментировал ответ главы Crocus Group Араза Агаларова, который попытался высмеять его заявление о десятикратной переплате правительством Московской области за сооружение госпиталя в «Крокус Экспо».

В эфире программы «Суть событий» от 8 мая Пархоменко заявил, что примерная стоимость необходимой застройки в «Крокусе», исходя из рыночной оценки, составляет около 100 миллионов рублей. При этом он также сослался на расследование «Настоящего времени» и Scanner Project (журналисты ссылаются на данные, размещенные на сайте госзакупок), в котором говорилось, что фактическая сумма этих работ составляет 1,035 миллиарда рублей, а контракт был передан компании без проведения тендера. Таким образом ведущий сделал вывод о коррупционном потенциале этой сделки, которым можно объяснить расхождение в реальной стоимости работ и размере контракта.

После этого владелец «Крокуса» Араз Агаларов прислал письмо на имя главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. В нем он в, вероятно, шутливой форме предложил передать аналогичный контракт «Крокус Интренешнл» Сергею Пархоменко «вместе с общим объемом финансирования, предоставляемого государством, и вручить именно ему упоминавшийся им в программе откат».

В ответ Пархоменко в своем Facebook написал, что ни один подрядчик не решится забрать себе этот заказ, так как не захочет «вторгаться в весьма тесные и достаточно специфические отношения между Вами [Агаларовым] и руководством Московской области». По мнению журналиста, «этот гипотетический конкурент неизбежно испытает на себе давление разнообразных силовых и контролирующих органов», и «более чем вероятно, что в числе этих органов окажется и прокуратура, и следственный комитет, и ФСБ, и службы налогового и финансового контроля, и прочая, прочая».

Отсюда ведущий сделал вывод, что отразить подобный натиск силовых и контролирующих структур сможет только «компания, принадлежащая к по-настоящему мощной корпорации», собственник которой имеет «не меньший политический и финансовый ресурс» по сравнению с Агаларовым. «Поэтому я обращаюсь теперь к Вашим соседям по списку "Форбс" 2020 года, а именно г-дам Потанину, Лисину, Михельсону, Мордашову, Алекперову, Тимченко, Усманову, Фридману, Мельниченко и Абрамовичу. Уважаемые господа олигархи!» — пишет Пархоменко, призывая перечисленных забрать у «Крокус Интернешнл» новый «чрезвычайно выгодный» заказ подмосковных властей.