Московские власти вынудят магазины не пускать людей без масок и перчаток

Замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти намерены ввести законодательный запрет для магазинов пускать покупателей, которые не носят перчатки и защитные маски.

По его словам, для этого изменения могут быть внесены в соответствующие правовые акты, передает ТАСС. В этом случае «предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты».

Напомним, что с 12 мая в Москве действует перчаточно-масочный режим, за нарушение которого предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей за отсутствие защитных масок и/или перчаток в общественных местах (включая улицу), а также 5 тысяч за их отсутствие в общественном транспорте и такси.