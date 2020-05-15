Александр Габышев / фото: скриншот Youtube

Друг закрытого в психбольнице Габышева рассказал о здоровье "гонителя Путина"
Фото: Depositphotos

Как сдавать ЕГЭ в 2020 году? На вопросы выпускников отвечает директор школы
Global Look Press

Дмитрий Гудков: Теперь Кремль нарисует себе на выборах хоть 146% поддержки
Юрий Семин // Global Look Press

"Локомотив" остался без машиниста: почему клуб уволил Юрия Семина?
Фото в статье: Семейный архив Алексея Колосова, Global Look Press

Сын Людмилы Касаткиной: После смерти мужа мама увидела его в полубреду
Фото в статье: Global Look Press, Ольга Кузнецова

"Все претензии к Собянину": соблюдают ли москвичи масочно-перчаточный режим
Фото: Global Look Press

Продюсерам разрешили снимать кино, но они сочли условия невыполнимыми
Александр Хинштейн / Фото: Global Look Press

"Шелупонь" не пройдет: Хинштейн запретит чиновникам оскорблять россиян
Global Look Press

Погода на май: синоптики рассказали, когда придет тепло
Юрий Ганус // фото: Андрей Струнин

Проверим всех: В РУСАДА заявили о возобновлении допинг-проб
Фото: Depositphotos

Агутин, Сюткин и Гагарина начали зарабатывать на онлайн-корпоративах
Фото в статье: Global Look Press, Instagram, Gosuslugi

Илья Авербух не признается, но он все-таки получил штраф. За что?
В центре внимания
Фото: Depositphotos
"Заразные" 10 тысяч рублей. Сколько людей заболеют после очередей за выплатами?
Александр Саверский о стратегии лечения при ЧС:  "Опыты на людях запрещены"
Бывший эфэсбэшник о смерти миллиардера Босова: Ответа нет, одни версии

Новости дня

15 мая, пятница

[14:55]У сотрудников ГАЗ с 19 июня до 18 декабря будет по три выходных в неделю
[14:36]Московские власти вынудят магазины не пускать людей без масок и перчаток
[14:25]Все матчи чемпионата РПЛ, который будет продолжен 21 июня, пройдут без зрителей
[13:54]Сечин объяснил рекордные дивиденды "Роснефти" уверенностью в мировом лидерстве
[13:51]В Петербурге на 84-м километре КАД произошла авария с участием танка
[13:06]Россия считает решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд неправомерным
[12:48]Берлин не стал выводить "Северный поток – 2" из-под директивы Евросоюза
[12:12]Правительство Словении сообщило о конце эпидемии коронавируса
[11:46]"Роснефть" объявила о полном уходе из Венесуэлы и договоренностях с Белоруссией
[10:51]Число инфицированных COVID-19 в России за сутки вновь превысило 10 тысяч
[10:21]В кабмине назвали одной из возможных дат начала сдачи ЕГЭ 19 июня
[09:57]Эксперты нашли в пельменях семи российских марок кишечную палочку и сальмонеллу
[09:18]Братья Коэны напишут сценарий для ремейка фильма "Лицо со шрамом"
[08:42]Коронавирус на Курилах, $100 тысяч детям от Греты Тунберг: главное к утру 15 мая
[07:51]Почти 20% россиян не умеют пользоваться Telegram и WhatsApp

14 мая, четверг

[21:57]Ижевского активиста допросили в Центре "Э" по делу о поджоге офиса "ЕР"
[21:05]Кассирам разрешили не обслуживать клиентов без масок
[20:15]В ДНР задержали подозреваемого по делу о крушении Boeing в 2014 году
[19:41]В Воронеже гражданскую активистку задержали по делу об оправдании терроризма
[19:01]ТФОМС усилят контроль за оказанием помощи плановым пациентам
[18:32]Коронавирус чаще поражает людей со второй группой крови
[17:39]Подозреваемого в шпионаже в пользу США Уилана оставят в СИЗО до 13 сентября
[17:02]30 поликлиник в Москве с 15 мая начнут делать бесплатные анализы на COVID
[16:18]Аномальный уровень гемоглобина в организме Устюгова связали с редкими мутациями
[15:44]Этот год может стать самым теплым в истории даже без развития эффекта Эль-Ниньо
[15:42]В зоне ".ru" появилось не менее 30 фейковых сайтов о выплатах на детей до 16 лет
[15:04]В Greenpeace считают, что новые заводы по утилизации ТКО ухудшат экологию в РФ
[14:36]В Петербурге родственникам отказывают в выплате 2,75 млн за смерть санитарки от COVID
[13:52]Мэрия Екатеринбурга попросит ФСБ проверить жителей, посадивших деревья в парке
[13:40]В Самаре мусор из клиник вывозили по тарифам, завышенным в 12 раз
[12:44]В Башкирии донорам плазмы с антителами к COVID-19 будут платить до пяти тысяч
[12:23]Власти отчитались о снижении числа случаев семейного насилия почти на 10%
[11:57]По факту публикации фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" заведены дела
[11:25]ФСИН сообщила о 208 сотрудниках УИС и 29 заключенных, вылечившихся от COVID-19
[11:06]В РФ за сутки выявлено менее 10 тысяч заболевших COVID-19, прирост упал до 4,1%
[10:42]Въезд фур из Приморья в КНР временно прекращен в связи с протестом перевозчиков
[09:36]"Росатом" и "Ростех" планируют построить 25 мусоросжигающих станций на 600 млрд
[08:59]Иностранцам предлагают давать вид на жительство за приобретение собственности
[08:03]Более 23 млрд на помощь авиакомпаниям и 4,8 млрд медикам: главное к утру 14 мая
[07:46]NYT не собирается опровергать материал о занижении числа жертв COVID-19 в России

Фото: Depositphotos
Как получить 10 000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет: пошаговая инструкция
Фото: Global Look Press
Работа в эпоху пандемии: юристы "Агоры" советуют, как не стать жертвой кризиса
Global Look Press
Что делать, если охранник не пускает в магазин без маски?
Фото: Global Look Press
Рецепт. Консервы рулят!
Рецепт: вкусный Первомай и торт "Три шоколада"
кадр из фильма «Мертвые не умирают» / фото в статье: скриншоты YouTube
Вуду, Вьетнам и права темнокожих: зомби-жанр от Шелли до Джармуша
стоп-кадр: YouTube
Их вдохновил коронавирус: кто из отечественных музыкантов воспел карантин?
Фото: Global Look Press
Медицинские маски в Иванове и клещи в Ярославле: что обсудили в Сети на неделе
Фото: Global Look Press
Кадыров запустил челлендж, а Соловьев напал на Уткина: топ интернет-событий недели
Петр Ярополов, Ольга Орлова // Фото: соцсети
Народные герои: кто из россиян отличился человечностью в апреле

Московские власти вынудят магазины не пускать людей без масок и перчаток

Общество
14:36, 15 мая 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти намерены ввести законодательный запрет для магазинов пускать покупателей, которые не носят перчатки и защитные маски.

По его словам, для этого изменения могут быть внесены в соответствующие правовые акты, передает ТАСС. В этом случае «предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты».

Напомним, что с 12 мая в Москве действует перчаточно-масочный режим, за нарушение которого предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей за отсутствие защитных масок и/или перчаток в общественных местах (включая улицу), а также 5 тысяч за их отсутствие в общественном транспорте и такси.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва #Самоизоляция

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Фото: Global Look Press

Общество

Московские власти вынудят магазины не пускать людей без масок и перчаток

Читать далее >

Фото: Depositphotos

Общество

"Заразные" 10 тысяч рублей. Сколько людей заболеют после очередей за выплатами?

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Правительство Словении сообщило о конце эпидемии коронавируса

Читать далее >

Политика
Леонид Радзиховский: Если Путин заболеет COVID, мы об этом никогда не узнаем
Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России с 12 мая
Собчак vs Соболь: "политическое ток-шоу а-ля НТВ спасла только Фельгенгауэр"
О дивный старый карантин: итоги недели одним предложением
Общество
От Бортникова до Матвиенко: У кого на самом деле вся грудь в орденах
Виталий Милонов: Среди депутатов тоже есть тяжелые больные с коронавирусом
Руслан Гринберг: В поисках самых несчастных реализуется лишь одно: никому не давать!
Депутаты Госдумы предложили раздать кредиты под 0% всем желающим
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Государство Российское, вольно или невольно, вообще дает нам всем понять, что лучше с этим государством дружить в дёсны. Хотите воли? Тогда в случае чего пеняйте на себя. По киноиндустрии это видно сейчас прекрасно. Если вы государственных списках, к вам подходит формула «своих не бросаем»

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Мы только сейчас благодаря коронавирусу осознали всё великолепие протоиерея Дмитрия Смирнова. Вот вы не поверите, кому батюшка адресовал свои атомные во всех смыслах откровения. Это были журналисты газеты... Tоkyо Shinbun. Японцам – про прекрасность боевого атома! Кто-нибудь, поставьте ему свечку за здравие

Мильчановска Елена

Мильчановска
Елена

репортер

А еще этот самоизоляционный День Победы подарил нам прекрасную идею, которая наверняка тоже перерастет в традицию: украшать окна домов и зажигать в них свечи. А также – радоваться поистине всему. Мы, подчиняясь рекомендации властей, смотрели салют с балкона, и видели его лишь в отражениях окон дома напротив

Культура и ТВ
Кирилл Плетнев о третьем сезоне "Диверсанта": Было непривычно сниматься без Влада!
Звезда "Аншлага" Светлана Рожкова на карантине начала побеждать цирроз печени
Татьяна Веденеева о Владимире Ухине: Дядю Володю убило новое телевидение
"Смерть подкосила меня": Лариса Лужина отказалась хоронить бывшего мужа
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой нагадали рождение двух детей и свадьбу с Давой
Новая болезнь Татьяны Булановой лишила певицу последнего заработка
"Кашель душит, кишечник встал": Влад Соколовский заразился коронавирусом
Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего парня-маргинала

Здоровье
500 граммов счастья: Фонд "Провидение" дает советы мамам недоношенных малышей
Российский врач утверждает, что открыл новый препарат для лечения коронавируса
"Пик нагрузки на больницы пройден": эксперт об улучшении ситуации с коронавирусом
Врач назвал самый надежный препарат для профилактики коронавируса
Туризм
С ЧС, но без Конева: записки россияна из возвращающейся к нормальной жизни Чехии
"Доступна только Россия": страховщики бросили россиян за рубежом без медполисов
Неоправданный риск или дальновидность: почему Чехия не боится открывать границы?
Чехия ослабляет хватку: Хроники борьбы с COVID-19 в Праге. Записки россиянина
Авто
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Недвижимость
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
"Мой клиент заказал старушку". Исповедь московского риелтора
Дома россиян разделили по эффективности. Что это значит?
Свежий номер
Константин Сонин // Фото: скриншот с YouTube / в статье: Global Look Press, Depositphotos
Константин Сонин: Изымать рублевые вклады бессмысленно, с долларами все сложнее
Фотографии врачей, погибших от коронавируса в Петербурге // Фото: Global Look Press
Дмитрий Быков: "Пандемия – не война, хотя их часто и небезосновательно сравнивают"
Фото: соцсети
"Врачи не видят доплат, обещанных Путиным за работу с больными коронавирусом"
Анатолий Быков / Фото в статье: Global Look Press, Vkontakte, Youtube
Кто заказал Анатолия Быкова? Версия Максима Шевченко
Фото: Global Look Press
Красота сильнее карантина: как подпольные парикмахеры и клиенты ищут друг друга

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Сергей Лукьяненко // фото: Global Look Press
Фантаст Сергей Лукьяненко:
Хотим придумать светлое будущее
Фото: Global Look Press / Коллаж: Sobesednik.ru
Андрей Мовчан:
Меры Путина похожи на новогодние подарки, а не на системную поддержку
Владимир Познер // фото в статье: Андрей Струнин
Владимир Познер:
Навальный сам врет, заявляя о моей лжи
Игорь Кириллов // фото: Global Look Press
Игорь Кириллов:
В эпидемию нужно жить так, как мы жили в войну
Вячеслав Фетисов // фото: Global Look Press
Вячеслав Фетисов:
Дед прошел две войны и вернулся целым
Эмин Агаларов / Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Кушанашвили о разводе Агаларова: "В их мирке только мамона вечна как космос!"
Фото в статье: Instagram
"Про похудение не заикаюсь!" Любовница Жигунова борется с лишним весом
Фото: Instagram
"Ситуация не настолько тревожная". Опухоль мозга Заворотнюк будут лечить вирусами
Фото: Global Look Press
Светлане Светличной на 80-летие подарили черного кота
Фото: Instagram
Тодоренко обратилась к психологу: Я должна вытянуть себя за волосы из этого ада
Фото: Global Look Press
Рок и ролл: курганский гаишник простил нарушителя за сет "Филадельфии"
Антон Савчук // фото в статье: архив Антона Савчука
Окно в мир для ветеранов. Уральский волонтер бесплатно делает ремонт у пожилых
Фото в статье: Depositphotos
Ужасы дистанционки: "Меня добило задание сварить кашу в 9 вечера и прислать видео"
Фото: depositphotos
Ученые пошли на грязное дело: В Екатеринбурге изучают российскую грязь
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Побег в леса как нарушение режима: на Урале поймали прятавшуюся от вируса семью
^