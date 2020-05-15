Эксперты нашли в пельменях семи российских марок кишечную палочку и сальмонеллу

Сотрудники Роскачества рассказали, что обнаружили кишечную палочку в пельменях сразу нескольких производителей.

Всего была исследована продукция 48 марок, сообщается на сайте организации.

Кишечную палочку нашли в пельменях «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные», «Стародворье» и «Цезарь». В пельменях «Сибирская коллекция» эксперты также обнаружили сальмонеллу.

«Эти нарушения могут быть связаны как с технологическим процессом, так и являться следствием неправильных условий хранения и транспортировки», – указывается в сообщении.

Отмечается, что в продукции двух марок были выявлены несоответствия заявленной в маркировке информации: в пельменях «Ложкарев» и «Останкинских традиционных» содержится меньше белка.

В Роскачестве напомнили, что во избежание возможного отравления пельменями необходимо варить их не менее 10 минут.