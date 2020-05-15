Число инфицированных COVID-19 в России за сутки вновь превысило 10 тысяч

Количество выявленных случаев коронавируса в России за минувшие 24 часа увеличилось на 10 598 и достигло 262 843.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Отмечается, что симптомов нет у 42,5% новых зараженных. Прирост заболевших составил 4,2%.

В столице зарегистрировано 4 748 случаев COVID-19, прирост составил 3,6%. Всего в Москве 135 464 инфицированных.

В Подмосковье выявлено 945 заболевших, в Санкт-Петербурге – 541, в Нижегородской области – 307.

Ранее стало известно о первом случае заражения коронавирусом на Курильских островах.