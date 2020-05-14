Въезд фур из Приморья в КНР временно прекращен в связи с протестом перевозчиков

В Приморье российские автоперевозчики прекратили движение через погранпереход в КНР в знак протеста против мер Китая.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на председателя профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петра Куприянова, принято решение прекратить въезд фур в КНР на три дня.

Сообщается, что перед пунктом пропуска «Пограничный» скопилось более 300 грузовиков, при этом очередь из фур продолжает расти.

По словам директора Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игоря Хрущева, 12 мая в Суйфэньхэ после пересечения российско-китайской границы у водителя из РФ был выявлен коронавирус, в связи с чем была резко сокращена пропускная способность погранперехода Пограничный – Суйфэньхэ. «Китайская сторона сразу закрыла на карантин гостиницу, в которой проживали российские водители, и уведомила российскую сторону о том, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне уменьшится ввиду указанных обстоятельств», – приводятся слова Хрущева на сайте правительства Приморского края. Он добавил, что китайские власти пообещали предоставить другую гостиницу для российских водителей до 15 мая.

Как заверил зампредседателя краевого правительства Константин Шестаков, власти прилагают «все усилия для того, чтобы в ближайшее время восстановить движение транспорта через пункт пропуска "Пограничный" в полном объеме». Чиновник заверил, что правительство Приморья держит ситуацию на контроле и находится в контакте с китайской стороной.

Петр Куприянов отметил, что возмущение водителей вызывает не только сложившаяся ситуация, но и плохое состояние пункта пропуска. «Федеральные власти уже много лет обещают реконструировать погранпереход, увеличить его пропускную способность, но ничего не делается», – приводит слова Куприянова «Коммерсантъ».