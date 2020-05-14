В зоне ".ru" появилось не менее 30 фейковых сайтов о выплатах на детей до 16 лет

После объявления разовых выплат для семей с детьми в зоне.ru появилось не менее тридцати сайтов, касающихся государственных пособий этого профиля. Об этом сообащает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «СёрчИнформ», специализирующуюся на кибербезопасности.

Среди наименований сайтов такие вариации, как gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. На многих ресурсах пытаются оформить страницу идентично оригинальному сайту госуслуг. Все эти ресурсы пытаются ввести в заблуждение родителей, которые хотят оформить на семейство разовые выплаты.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить разовыми денежными выплатами семей с детьми от 3 до 16 лет по 10 тысяч на каждого ребенка. Оригинальный сайт госуслуг в первые дни не справлялся с потоком льготополучателей.

Подставные сайты работали с мошенническими схемами, которые позволяли лишать граждан денег. В каких-то схемах у людей воровали логин и пароль от оригинального сайта, а где-то с граждан требовали выплачивать комиссию или налог. Для последнего запрашивались данные банковской карты.

Эксперты рекомендуют проверять принадлежность официальных сайтов тем или иным ведомствам на ресурсе Reg.ru.