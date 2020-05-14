В Самаре мусор из клиник вывозили по тарифам, завышенным в 12 раз

Самарская антимонопольная служба обвинила компанию оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов «ЭкоСтройРесурс» в двенадцатикратном завышении тарифов при утилизации мусора из клиник Самары и Тольятти.

С соответствующей жалобой в надзорное ведомство обратились представители двух клиник. Тольяттинское медучреждение посчитало неправомерным требование по выплате 59,8 тысячи рублей за вывоз мусора в первые два месяца 2020 года. Самарской клинике за первые три месяца выставили счет в 134,5 тысячи рублей.

Медорганизации посчитали, что поставщик услуг злоупотребил своим доминирующим положением на рынке. На сторону медиков встала и региональная антимонопольная служба, обязав «ЭкоСтройРесурс» пересчитать цену за оказанные услуги.

В компании уверены, что решение УФАС ошибочно и намерены обжаловать решение.