В Greenpeace считают, что новые заводы по утилизации ТКО ухудшат экологию в РФ

Представители Greenpeace заявили, что 25 новых мусоросжигательных станций не смогут решить проблему отходов в РФ.

Как сообщается на сайте российского отделения организации, 30 мусоросжигательных заводов, включающих проект «Ростеха», «Росатома» и ВЭБ.РФ, а также четыре работающие станции в Московской области и одну в Татарстане, смогут перерабатывать только 20% ТКО, то есть 18 млн тонн мусора.

Кроме того, по мнению экологов, от предприятий будет образовываться токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности. В организации подсчитали, что 30 заводов ежегодно будут образовывать пять миллионов тонн ядовитых отходов.

Также эксперты подозревают, что строительство новых заводов приведет к росту производства неперерабатываемой упаковки, поскольку она будет необходима для работы этих предприятий. «Вместо того, чтобы действительно снижать объемы образующихся в стране отходов – переходить на многоразовую и оборотную тару, производить только легко перерабатываемую упаковку – Россия будет вынуждена производить для заводов топливо», – говорится в сообщении.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что «Ростех», ВЭБ.РФ и «Росатом» договорились о строительстве 25 станций по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), прошедших сортировку. Стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей.