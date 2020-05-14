В ДНР задержали подозреваемого по делу о крушении Boeing в 2014 году

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на свои источники сообщила, что в марте в Донецке был задержан ключевой подозреваемый по делу о крушении малайзийского «Боинга» МН17 в 2014 году – Леонид Харченко

СМИ пишет, что военный был задержан 11 марта возле своего дома. Сообщается, что эти данные переданы сослуживцем Харченко, который имеет отношение к военному командованию ДНР 2014-2015 годов.

Также известно, что 8 мая военнослужащему продлили срок содержания под стражей на два месяца. Сейчас Харченко находится в СИЗО минюста ДНР.

Собеседник «Би-би-си» предположил, что Харченко взяли под стражу, чтобы исключить его похищение спецслужбами Украины. В Украине военного обвиняют в создании террористической группы.