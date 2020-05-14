"Росатом" и "Ростех" планируют построить 25 мусоросжигающих станций на 600 млрд

Компании «Росатом», ВЭБ.РФ и «Ростех» договорились о сотрудничестве по открытию 25 мусоросжигающих электростанций.

Об этом говорится в совместном сообщении корпораций, пишет «Комммерсантъ».

В общей сложности мощность новых объектов должна составить 1,5 ГВт. Совокупная стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей.

Планируемый объем участия ВЭБ.РФ в проекте составляет около 200 млрд. Оператором программы станет дочерняя структура «Ростеха», компания «РТ-Инвест». Поставлять оборудование будет «Росатом».

По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, открытие предприятий «позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч гектаров земель», передает «РИА Новости».

Где именно планируется построить станции, пока не уточняется. В компаниях отметили, что речь идет о «крупнейших туристических центрах России», а также «агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек».