По факту публикации фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" заведены дела

СК возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов Гитлера и Гиммлера в ходе акции «Бессмертный полк онлайн».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно о том, что во время проведения виртуального шествия на сайт акции были совершены хакерские атаки, в ходе которых были опубликованы фотографии офицеров вермахта.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, указав, что на снимке запечатлен якобы полковник Алексеев В. М. «Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте "Банк памяти" анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо», – говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала»).

«В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка», – подчеркивается в пресс-релизе СКР.

Следователи намерены проверить другие попытки размещения недостоверного контента на сайтах «Бессмертный полк онлайн».