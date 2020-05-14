30 поликлиник в Москве с 15 мая начнут делать бесплатные анализы на COVID

Случайная выборка из жителей Москвы для вычисления общего процента заболевших коронавирусом будет формироваться путем приглашения граждан на проведение ИФА-анализа через смс-сообщения или через e-mail. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Мы приступаем к регулярному тестированию жителей города на наличие, так скажем, популяционного иммунитета, которое позволит понимать, какое количество людей в городе переболело, и какой сформирован коллективный иммунитет», – заявила Ракова в общении с журналистами.

В исследовании будут задействованы жители всех административных округов. Также будет выровнена возрастная группа участников в соответствии с количеством представителей каждого поколения пациентов в округе.

Уже сейчас приглашение на обследование получили 70 тысяч человек. Они могут через интернет записаться на сдачу крови в рамках электронной помощи.

На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о массовом скрининге жителей столицы на наличие антител к новому коронавирусу.

Под эту работу будут выделены мощности тридцати взрослых поликлиник. В каждой из этих амбулаторий будут открыты по два кабинета забора крови.

Напомним, за минувшие сутки прирост заболевших коронавирусом в России составил 9 974 человека. Более 40% заболевших не имели никаких симптомов заболевания.