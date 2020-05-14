Мэрия Екатеринбурга попросит ФСБ проверить жителей, посадивших деревья в парке

Администрация Екатеринбурга намерена попросить силовиков проверить высадивших деревья в городском парке экоактивистов.

Об этом заявил первый заместитель главы города Александр Ковальчик, сообщает портал 66.ru.

Речь идет о примрно четырех десятках деревьев, которые местные жители посадили возле Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) в ответ на действия властей, разрешивших ранее вырубку парка строительства бассейна.

Конфликт вокруг зеленой зоны рядом с УрГУПС начался в декабре прошлого года. Как писала местная пресса, на территории университета вырубили деревья под строительство бассейна. Екатеринбуржцы обратились в прокуратуру, которая в апреле признала вырубку незаконной, потребовав от ректора устранить нарушения и наказать виновных.

Ситуация обострилась 11 мая, когда мэр города Александр Высокинский назвал территорию рядом с УрГУПС «диким лесом», заявив, что старые деревья нужно спилить и построить на этом месте бассейн. В ответ на это около двадцати человек устроили «зеленую» акцию, высадив перед вузом яблони, лещины, ивы и ясени без согласования с учреждением, после чего руководство вуза обратилось в прокуратуру.

Замглавы Екатеринбурга указал на то, что земля, на которой были срублены растения, является федеральной и принадлежит УрГУПС. «В настоящий момент вырубки деревьев, на которую экоактивисты ссылались, не производилась: там была только санитарная очистка», – отметил Ковальчик. По его мнению, активисты сделали неверные выводы, а их последующие действия «производились вне рамок закона» и повлекли за собой «введение в заблуждение» екатеринбуржцев.

«Мы будем обращаться в правоохранительные органы, в МВД и ФСБ для правовой оценки действий активистов», – подчеркнул чиновник. Он добавил, что появившаяся в СМИ информация о подготовке площадки под строительство бассейна не соответствует действительности.