Кассирам разрешили не обслуживать клиентов без масок

В Минромторге заявили, что магазины «вправе и обязаны» не отпускать нарушителям товар, если они не соблюдают «масочный режим». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра ведомства Виктора Евтухова.

Соответствующие указания распространены по региональным отделениям Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии. В этом же перечне подробно расписан алгоритм реакции, если в магазин входит покупатель без маски или он снимает ее в торговом зале.

В упомянутом случае сотрудник магазина не вправе как-либо заставлять человека надеть маску, но ему дозволено вызвать наряд полиции, чтобы разрешить имеющуюся ситуацию.