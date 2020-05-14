Как сдавать ЕГЭ в 2020 году? На вопросы выпускников отвечает директор школы

Порядок проведения единого госэкзамена в этом году вызывает много вопросов. Мы собрали все, что известно об изменениях.

Дата проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году сдвинута на неопределенный срок. Когда и как выпускники будут сдавать ЕГЭ, до конца не ясно ни ученикам, ни учителям. Вот что думает о сложившейся ситуации заслуженный учитель России Александр Равкин, директор Центра образования № 1811 «Измайлово».

– Отменить ЕГЭ – это идеальный вариант, но вся вузовская система заточена под него, мы уже отвыкли от других экзаменов, – говорит Александр Равкин. – ЕГЭ не может быть пока проведен дистанционно, значит, надо будет собирать выпускников малыми группами. А если так, то на это уйдет все лето.

Экспертами на ЕГЭ являются учителя, и возникает вопрос: когда их в таком случае отправлять в отпуск? – рассуждает директор школы. – За лето учителя будут измотаны, как сейчас врачи, и это то, что меня больше всего беспокоит. Если же ЕГЭ перенесут на август, то вряд ли вузы успеют завершить прием к 1 сентября, и учебный год будет отложен на начало октября.

Даты

Изначально ЕГЭ был перенесен на 8 июня, а ОГЭ для девятиклассников – на 7 июня. ОГЭ отменили, а ЕГЭ перенесли на неопределенные даты, их обещают назвать в ближайшее время.

Как сдавать

Экзамен, вероятно, будет проходит не дистанционно, но в малых группах. Согласно рекомендациям Минпросвещения и Роспотребнадзора, учеников будут рассаживать на большом расстоянии друг от друга, проверять температуру тела и проводить дезинфекцию рук антисептиками. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто поступает в вузы.

Сколько предметов

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что слова его заместителя о том, что математика и русский язык будут не обязательными к сдаче, истолковали неверно. Эти предметы сдавать будут обязательно.

По дополнительным предметам: сдавать школьники будут экзамены по тем предметам, которые необходимы для поступления в свой вуз. Вероятно, в ближайшее время вузы должны определить предметы для сдачи экзаменов. Общее количество предметов, по словам министра, не будет превышать трех.