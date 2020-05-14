ФСИН сообщила о 208 сотрудниках УИС и 29 заключенных, вылечившихся от COVID-19

Свыше 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусой инфекцией.

«Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных – 145 случаев», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФСИН.

Отмечается, что вылечились 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

По состоянию на 13 мая в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено более 35 тысяч лабораторных исследований на коронавирус, из них около 14 тысяч – в лабораториях УИС, указывается в сообщении.

В ведомстве заверили, что ФСИН организовала все необходимые санитарно-противоэпидемические меры для борьбы с инфекцией. В круглосуточном режиме работают медико-санитарные части, обеспеченные всеми лекарствами, увеличено количество обходов и осмотров, на всех объектах проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия.

«При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус», – подчеркнули в пресс-службе. Там добавили, что в случае выявления заболевания принимаются меры по изоляции пациента и взятию под наблюдение контактировавших с ним лиц.