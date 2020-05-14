Этот год может стать самым теплым в истории даже без развития эффекта Эль-Ниньо

Первые четыре месяца 2020 года находятся на втором месте в ранге самых теплых за всю историю метеонаблюдений в мире.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. В настоящее время самым теплым годом является 2016-й.

Согласно последним данным, апрель 2020-го стал самым теплым месяцем в мире. Поэтому, по мнению Вильфанда, этот год имеет все шансы стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеоролог рассказал, что Эль-Ниньо – теплое течение в Тихом океане – сейчас находится в нейтральной фазе, вероятность начала активной фазы составляет 20-25%.

Если эффект Эль-Ниньо будет развиваться, то 2020 год, по словам Вильфанда, несомненно будет самым теплым. «Но даже если и нет, то многие ученые очень высоко оценивают шансы», – заявил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что скорость глобального потепления в России в 2,5 раза больше, чем в мире. По словам Вильфанда, это объясняется тем, что страна находится в умеренных и высоких широтах и является континентальной.