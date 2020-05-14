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[08:03]Более 23 млрд на помощь авиакомпаниям и 4,8 млрд медикам: главное к утру 14 мая
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13 мая, среда

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Более 23 млрд на помощь авиакомпаниям и 4,8 млрд медикам: главное к утру 14 мая

Общество
08:03, 14 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

Правительство выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского кабмина.

Более 4,8 млрд будет направлено на выплаты медикам, работающим в учреждениях Минобороны, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, а также структурах, подведомственных ФМБА и управлению делами президента. 

За сутки в Москве умерли 58 пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичный оперштаб по ситуации с инфекцией. Общее число жертв коронавируса и пневмонии в городе выросло до 1290 человек.

Вторая и третья волна COVID-19 в России возможны до появления вакцины и формирования коллективного иммунитета, заявил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. Эксперт отметил, что подъемы не будут выраженными.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России выявлен 242 271 случай коронавируса, 48 003 человека выздоровело, число жертв в настоящий момент составляет 2 212.

На Чукотке нашли тела двух братьев шести и семи лет, пропавших 12 мая в поселке Беринговский, передает «РИА Новости». Выясняются обстоятельства произошедшего, СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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