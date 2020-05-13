Зюганов предложил раздавать россиянам перчатки бесплатно

Лидер партии КПРФ обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обеспечить всех россиян масками и перчатками. «Продавать их в условиях эпидемии — это как заставлять солдат на поле боя покупать патроны или платить за место в окопе», — цитирует политика ТАСС.

Обращение с аргументами в пользу гособеспечения граждан средствами индивидуальной защиты Зюганов направил в среду. План КПРФ назван «Программой спасения медицины». Кроме всего прочего там рекомендуется провести тестирование на ковид среди всего населения РФ, объявить фармпромышленность стратегически важной областью и учредить госнаграды для борющихся с пандемией медиков.

Также ряд предложений касаются уплотнения профилактических мер в поликлинических медорганизациях и восстановления академии медицинских наук и системы НИИ по ключевым направлениям, а также обеспечения устойчивого финансирования центров вирусологии.