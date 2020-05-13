В Уфе сотрудница приюта отстранена от работы из-за стравливания детей

Детский уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане Милана Скоробогатова обратилась к СМИ с просьбой удалить со своих ресурсов кадры, где видно, как сотрудница одного из местных приютов унижает детей и провоцирует их на драки.

В комментарии «РИА Новости» омбудсмен пояснила, что на кадрах видны лица людей, а их публикация запрещена без разрешения законных представителей.

Также Скоробогатова уточнила, что женщина, которая позволяла себе унижение детей, не имела продолжительного контакта с детьми. В ее деятельность входило определение социального статуса детей. Сейчас предполагаемая нарушительница отстранена от работы в приюте до окончания проверки.

С пострадавшими детьми работают психологи. При первой проверке специалисты не выявили психологических травм у воспитанников приюта.

Сотрудница приюта выкладывала видео с детьми в своих соцсетях и сопровождала их подписями «Немного о прекрасной работе» и «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастит проституткой» (авторская орфография сохранена).