Сторонников якутского шамана отпустили из зала суда, закрыв административные дела

Координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ-медиа», что в отношении трех сторонников якутского шамана Александра Габышева были закрыты дела о неповиновении сотрудникам полиции.

Речь идет о Виктории Постниковой, Ольге Власовой и блогере Тихом (Сергее Попове). Напомним, ранее сам шаман был задержан и доставлен в психиатрическую больницу.

Вышеупомянутые граждане были задержаны в доме Габышева, но разбирательства в отношении них завершены из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, якутский шаман с прошлого года планирует добраться до столицы, чтобы «изгнать злой дух Путина».