Рособрнадзор и Минобрнауки не могут решить, проводить ЕГЭ онлайн или отложить его

Как следует из письма и. о. главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ведомство считает нецелесообразным проводить ЕГЭ в июле, предлагая отложить его до конца лета.

Новыми датами могут стать либо 4-25 августа, либо 11-31 августа.

«Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020», — приводит ТАСС текст письма.

При этом замглавы Минобразования Дмитрий Афанасьев настаивает на проведении единого госэкзамена дистанционно. «Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его [ЕГЭ] проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», — поясняет он. Он отметил, что главы вузов хотят начать учебный год по плану, чтобы не нести дополнительных финансовых издержек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ЕГЭ необходимо перенести на конец августа или начало сентября.