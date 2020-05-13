Погода на май: синоптики рассказали, когда придет тепло

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк – о том, стоит ли жителям центрального региона ждать окончания похолодания до конца месяца.

– Много слухов сейчас о том, что Москву в ближайшее время ожидает чуть ли не тропическая жара после резкого похолодания. Так ли это?

– Должна вас огорчить: похолодание только-только началось. До конца текущей недели у нас температурный режим ожидается почти на 5 градусов холоднее обычного. 14 мая мы прогнозируем +11, +12, но пройдут дожди. Такая же неустойчивая погода ожидается в пятницу.

Такая температура характерна для середины апреля, нежели для середины мая. Есть надежда на некоторое потепление, если можно так сказать, в субботу, 16 мая: температура может подняться до 16 градусов, не будет дождей, будет достаточно много солнца. Но при этом надо понимать, что в ночь с пятницы на субботу в столичном регионе возможно понижение до 0, местами до -2 градусов. В воскресенье вероятность заморозков сократится до минимума, температура днем будет также около 15 градусов тепла, но пройдут небольшие дожди.

Ни о какой тропической жаре в ближайшем обозримом будущем нет и речи. Вся вторая декада мая будет прохладной. Лишь в двадцатых числах мая ситуация начнет выправляться. Существенное потепление, и то мы говорим о возвращении температуры в норму, может ожидать нас только в конце месяца.

– А такая погода была зафиксирована в городе ранее?

– Да, провалы холода в мае бывают. Например, в 1992 году в Москве в конце мая ночные заморозки достигали -2, -3 градусов.