Кризисный карантин в ПНИ Ставрополя и ВВП РФ в 2020 – 4,5%. Новости к утру 13 мая

В Ставрополье сотрудники закрытого на карантин ПНИ опубликовали в сети видеообращение, в котором жалуются, что персонал остался без средств индивидуальной защиты. В интернате ковид был выявлен у 12 постояльцев и теперь температура и иные признаки респираторного заболевания появляются и у других жителей ПНИ, включая персонал. «Скорая», по словам сотрудников, настаивает, что вызывать их стоит только в том случае, когда человек начинает задыхаться и в иных критических ситуациях, пишет «Интерфакс».

В США решено отложить развертывание аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», предоставленных со стороны РФ в качестве гуманитарной помощи. Федеральное агентство Штатов по ЧС приняло такое решение после пожара в больнице Санкт-Петербурга, причиной которого стало возгорание медтехники.

Ранее сообщалось, что американский Институт метрик и оценки здоровья увеличил ожидаемый прирост смертей от коронавируса в США на 10 тысяч – до 147 тысяч человек.

В Европейском банке реконструкции и развития предположили, что в 2020 году ВВП России составит 4,5%. В банке предположили, что такой результат ожидаем в связи с последствиями эпидемии и прекращения действия сделки ОПЕК+. Об этом пишет ТАСС.

На стене панельной многоэтажки в подмосковном Одинцово появилось граффити с изображением медсестры, которая спасает больного на искусственной вентиляции легких. Художники приступили к созданию пятнадцатиметрового рисунка еще в ночь на вторник.