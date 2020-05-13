Глава Минтруда Котюков заявил, что безработица в РФ не является "угрожающей"

Количество безработных в России на сегодня составляет 1,4 миллиона человек и не является угрожающей, считает министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

По его мнению, текущая обстановка в стране не несет угрозы для рынка труда. Чиновник считает, что это является следствием мер по поддержке населения и бизнеса, которые предпринимает правительство РФ.

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("В самой трудной ситуации сегодня оказались люди, которые работали и работу потеряли. О них что-то я вообще ничего не слышу")

«Данная ситуация нами прогнозировалось. Я бы не стал говорить, что она является угрожающей на данном этапе, по одной причине: если бы правительство своевременно не предпринимало комплекс мер, направленных именно на сохранение занятости, я думаю, что количество высвобождаемой рабочей силы было бы гораздо больше», — заявил он в эфире телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).

6 марта Sobesednik.ru передавал, что, по данным Котюкова, количество официально безработных, которые зарегистрированы в службе занятости, составляло на тот момент 1 миллион 243 тысячи человек. При этом более чем половина из них встали на учет с 1 по 6 марта.