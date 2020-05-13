ЕГЭ переносится на неопределенный срок, его можно будет не сдавать. ОГЭ отменен

Министерство просвещения сообщило об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и математике для 9 классов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом отмечается, что итоговые оценки будут выставлены на основании годовых баллов. Как ранее сообщал Sobesednik.ru, такое решение не исключалось и ранее, оно вызвано эпидемиологической ситуацией в стране.

Кроме того, в России будет перенесен Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Новая дата его проведения при этом не называется. «Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов», — говорится в сообщении Минпросвещения.

Те школьники, которые решат не поступать в высшие учебные заведения, будут также избавлены от необходимости сдавать ЕГЭ, а оценки в аттестат им выставят по результатам их обучения.

В правительстве впервые с инициативой переноса ЕГЭ на август-сентябрь выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. «Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца, май-июнь, рассматривать точно не надо», — заявлял он.

Каким образом будет осуществляться приемная кампания в вузах, которая запланирована на июль-август при отсутствии ЕГЭ, пока не уточняется.