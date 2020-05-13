Антимонопольная служба в Челябинске проверяет роллы с георгиевской ленточкой

УФАС Челябинска начало разбирательство по факту публикации рекламы службы доставки, где набор роллов назван «Победа», а на промо-материале рядом с набором роллов расположена георгиевская лента.

Надзорное ведомство начало разбирательство на предмет соответствия материалов нормам закона о рекламе. Напомним, согласно закону, не допускается использование оскорбительных образов, сравнений и выражений в том числе в отношении объектов культурного наследия. Об этом напоминает и пресс-служба регионального ФАС.

Реклама с сетом роллов «Победа» распространялась в социальных сетях службы доставки ресторанной еды. Слоган кампании гласил: «56 роллов за 790 рублей - это Победа!»