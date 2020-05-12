Осужденному за гибель 25 человек присудили €4,6 тысячи за запрет ночной молитвы

ЕСПЧ присудил пожизненно осужденному Антону Коростелеву 4,6 тысячи евро компенсации за запрет молиться в СИЗО ночью. Соответствующее решение опубликовано на сайте организации.

В материалах указано, что в июле 2012-го и мае 2013-го Коростелев, находясь в СИЗО-1 Сыктывкара, совершал ночную молитву. Сотрудники исправительного учреждения приказали ему лечь на кровать, однако мужчина не подчинился, за что получил выговор. Коростелев обжаловал решение, но его признали законным. По мнению российского суда, осужденный нарушил режим дня.

Заключенный направил жалобу в Страсбург. В ней он указал, что является мусульманином, в связи с чем ему необходимо совершать намаз пять раз в сутки, в том числе ночью, особенно во время Рамадана.

По мнению ЕПСЧ, в отношении Коростелева нарушена статья 9 Европейской конвенции о защите прав человека, в которой провозглашается свобода мысли, совести и религии. В итоге заключенному присудили €4,6 тысячи.

Как пишет «Медиазона», в 2009 году Верховный суд Коми приговорил Антона Коростелева к пожизненному заключению по делу о поджоге торгового центра «Пассаж», в результате которого погибли 25 человек. Во время рассмотрения дел других фигурантов Коростелев заявлял, что его пытали, заставляя давать против них показания.